Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor kendi evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor şampiyonluk yarışından kopmamak için Konyaspor ise düşme hattından kurtulmak için sahaya çıkıyor. Uzun yıllar sonra şampiyonluğa bu kadar yakın olan bordo-mavililer fırsatı tepmek istemezken taraftarın gözü bir yandan da Başakşehir - Kayserispor maçında olacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Konyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de Medical Park Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER...

TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul- Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Thuram

Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor, Medipol Başakşehir’in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek. Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11’iyle çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR İLE KONYASPOR 38. RANDEVUDA

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon’da yapacakları maçla Süper Lig’de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Trabzon’da oynanan karşılaşmaların 12’si Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.