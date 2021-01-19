Trabzonspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Abdullah Avcı geldikten sonra savunmayı ön planda tutup "tek farklı" galibiyetler alan Trabzonspor, zaman zaman da kritik puan kayıpları yapıp gol yollarında sıkıntılı görüntü verip taraftarlarını mutsuz etti. Geçen sezon şampiyon olunan Türkiye Kupası elden gidince ligde puan kaybına tahammülü olmayan bordo-mavililer, son olarak Antalyaspor'a takıldı ve son 4 haftada 2'nci kez 3 puan sevinci yaşayamadı. Yeni transfer Berat Özdemir’in ilk 11'de olmasa bile maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Son 3 lig maçında sakatlığı ve sonrasında hazır olmaması nedeniyle forma giyemeyen Vitor Hugo ise stoperdeki yerine geri dönecek. Genç sağ bek Serkan Asan da formasını tecrübeli Joao Pereira'ya geri verecek.

Açık, keyifli futbol anlayışıyla seyir zevki yüksek maçlar izleten Konyaspor'da, sakat olan Adil Demirbağ ve Alper Ulusoy'un yanına Marin Anicic de eklendi. Savunmanın merkezi Ahmet Çalık ve Abdülkerim Bardakçı'ya kaldı. Sonradan girdiği 2 lig maçında 2 asist yapan Zymer Bytyqi bu sefer ilk 11'de olacaktır. TD İsmail Kartal'ın Levan Shengelia'yı kesip Sokol Cikalleshi'yi sağ tarafta başlatması şaşırtıcı olmaz. En büyük gol umudu bir kez daha Artem Kravets olacak. Orta sahanın yükünü Marko Jevtovic ile Amir Hadziahmetovic çekecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Konyaspor'un son 6 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. Bu 6 maçın 5'i aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında bundan önceki 3 sezonda ligde oynanan 6 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %56'lık kesim ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor karşısında bordo-mavili ekibe güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.