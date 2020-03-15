Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig'de 26. hafta heyecanında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 63. dakikada kendi kalesine Skrtel attı. Başakşehir'in golünü ise 56. dakikada Demba Ba kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor 53 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puandaki Başakşehir 2. sırada yer aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Ndiaye), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Mehmet Topal), Visca, Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 80 Azubuike), Demba Ba

Goller: Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Skrtel (Kendi kalesine) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Okan Burak (Teknik direktör), Dk. 80 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Campi (Trabzonspor)

Maçtan dakikalar

8. dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta gitti.

24. dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

46. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

52. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında, uygun durumda sağ çaprazda Visca'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

56. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Visca'nın pasında, penaltı noktasının gerisinde Demba Ba'nın gelişine sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmada Skrtel, ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

73. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Ndiaye, oyuna girdi.

77. dakikada Gulbrandsen'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

78. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, Skrtel'in kafa ile indirdiği topu bu kez Demba Ba yakın mesafeden kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha meşin yuvarlığı kornere çelerek gol izni vermedi.

81. dakikada Novak'ın pasında ceza alanı dışında Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda kaleci Mert Günok, yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan notlar

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savunmanın sağında Serkan Asan'ın yerine Portekizli oyuncu Joao Pereira’ya, savunmada ise Hüseyin Türkmen'in yerine Da Costa'ya görev verdi.

Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme, maç kadrosunda yer almadı.

Da Costa döndü

Trabzonspor’un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada, erteleme tarihinden sonra transfer edildikleri için statü gereği forma giyemeyen Messias ile Da Costa, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takıma döndü. Da Costa 11'de kendine yer bulurken Mesias yedek kulübesinde yer aldı.

Aynı maçta statü gereği oynamayan Guilherme ise Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Taraftarlar takıma konvoylarla eşlik etti

Trabzonspor taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Takımın çıkış yapacağı güzergahta meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlar, kafilenin Medical Park Stadı'na girişine kadar araç konvoyu yaparak takımlarına destek verdi.

Bu arada, bazı taraftarların "Engel değil Korona", "Sadakat armaya" yazılı pankart ve dövizler açtıkları görüldü.

Stadyum dezenfekte edildi

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.

Karşılaşmada protokol tribünde yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. Sadece 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verildi.

Taraftarlardan şampiyonluk koreografisi

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladı.

Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir." ifadelerine yer verildi.

Stadyumda ayrıca, "Şampiyonluk çok uzak değil" ve "İnan o güzel günler bizim", "Fırtınam felaketim hasretim" yazılı pankartlar açıldı.

Sörloth'a özel motivasyon

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hafta içerisinde yoğun tedaviye alınan ve Medipol Başakşehir maçına yetiştirilen Sörloth, kulüpten özel talepte bulundu.

Norveçli oyuncunun talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı.

İki takım oyuncuları "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale" pankartıyla sahaya çıktı.





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