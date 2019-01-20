Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 2-4

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 18. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligde 2 hafta sonra galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, puanını 38'e yükselterek zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı. Konuk takım, aldığı galibiyetle ligde 6 puanlık farkını da koruyarak yoluna devam etti.

Trabzonspor ise ligde 6 hafta sonra mağlubiyetle sahadan ayrıldı. En son ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, çıkışını ikinci yarıda sürdüremedi. Ligin ilk yarısını 2. sırada kapatan Karadeniz ekibi, bu yenilgi sonrası 29 puanla 5. sıraya gerileyerek zirve yarışında önemli yara aldı.

Goller: Dk. 49 Caleb Ekuban, Dk. 80 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor); Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 42 Gael Clichy, Dk. 48 Caleb Ekuban (Kendi Kalesine), Dk. 86 Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Joao Pereira, Dk. 28 Caleb Ekuban, Dk. 47 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor); Dk. 64 İrfan Can Kahveci, Dk. 70 Arda Turan (Medipol Başakşehir)

İLK YARI

8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.

24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2

İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 3'e çıkardı. Emre Belözoğlu'nun sağ taraftan ceza alanı yan çizgisinde kullandığı serbest atışta, Arda Turan ile mücadeleye giren Ekuban'a çarpan top filelerle buluştu: 0-3

49. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Sol tarafta Mahmut Tekdemir'den topu kaparak ceza alanına giren Ekuban, çapraz pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3

54. dakikada Abdülkadir Parmak'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

62. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu yakın mesafeden Rodallega kaleye gönderdi ancak kaleci Mert Günok tehlikeyi önledi.

80. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Novak'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok'un müdahale edemediği top filelere gitti: 2-3

86. dakikada konuk ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Visca tamamlayarak filelere gönderdi: 2-4

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR: 2 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 4

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira (Dk. 44 Abdülkadir Parmak), Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Marcio Mossoro (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 71 Eljero Elia), Robinho de Souza (Dk. 90+1 Stefano Napoleoni)

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dk. 49 Caleb Ekuban, Dk. 80 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor); Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 42 Gael Clichy, Dk. 48 Caleb Ekuban (Kendi Kalesine), Dk. 86 Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Joao Pereira, Dk. 28 Caleb Ekuban, Dk. 47 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor); Dk. 64 İrfan Can Kahveci, Dk. 70 Arda Turan (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Ünal Karaman'dan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynanan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Karaman, Antalya kampında sakatlandıktan sonra tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürerken, Hasan Batuhan Artarslan'ı yedek soyundurdu.

Bordo-mavililerde, sakatlığı bulunan Jose Sosa ve Ogenyi Onazi, İran Milli Takımı kampında bulunan Majid Hosseni ile Vahid Amiri, kadroda yer almadı.

21 kişilik kadro dolmadı

Eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı.

19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo-mavililerde, devre arası A takıma dahil edilen isimlerden sadece Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara listede yer aldı.

Ogenyi Onazi taraftarları coşturdu

Trabzonspor'un 17. haftada Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonundan sakatlanması sonrası ameliyat edilen Ogenyi Onazi, maç öncesi taraftarları coşturdu.

Takım arkadaşlarına destek vermek için Türkiye'ye gelen Nijeryalı futbolcu, karşılaşma öncesi koltuk değnekleriyle sahaya çıkarak, taraftarları selamladı. Nijeryalı fubolcu, 'üçlü' çektirerek taraftarları coşturdu.

Taraftarların ilgisi yüksek oldu

Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan takımlarına, lider Medipol Başakşehir ile oynanan maçta büyük destek verdi.

Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi.

"Hayde... Yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.

Robinho ilk 11'de başladı

Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Serdar Taşçı maç kadrosunda bulunmazken, Robinho ilk 11'de yer aldı.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Robinho, bu maçta Adebayor'un yerine 11'de forma giydi.

Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanında 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 2 hafta sonra galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, puanını 38'e yükselterek zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.

Konuk takım, aldığı galibiyetle ligde 6 puanlık farkını da koruyarak yoluna devam etti.

Trabzonspor 6 hafta sonra kaybetti

Trabzonspor, ligde 6 hafta sonra mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

En son ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, çıkışını ikinci yarıda sürdüremedi.

Ligin ilk yarısını 2. sırada kapatan Karadeniz ekibi, bu yenilgi sonrası 29 puanla beşinci sıraya gerileyerek zirve yarışında önemli yara aldı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Bordo-mavili taraftarlar, maçtan sonra oyuncuları tribüne çağırarak alkışladı.