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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!
26.06.2020 - 20:27 |

Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.  Öte yandan, 30 yaşına giren Filip Novak'ın antrenmandan önce doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatine kadar kampa girdi. 

Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Öte yandan, 30 yaşına giren Filip Novak'ın antrenmandan önce doğum günü kutlandı. 

Teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı kutlamada, Novak için doğum günü pastası kesildi.

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