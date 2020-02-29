Süper Lig'in 24. haftasında 1 maç eksiği buluanan Trabzonspor sahasında Rizespor'u ağırlıyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor şampiyonluk hedefini sürdürmek ve liderliğe uzanmak için elinden geleni sahaya yansıtacak. Öte yandan Rizespor ise alt sıralardan kurtulmak için deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Rizespor maçı bugün saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Karışılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetirken mücadele beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE ÇAYKUR RİZESPOR 38. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon’da oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.

SAHASINDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0’lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.