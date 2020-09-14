Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor salgın sürecinde evinde galibiyeti unuttu
14.09.2020 - 11:51 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor salgın sürecinde evinde galibiyeti unuttu

Bordo-mavililer, seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı sahasındaki son 5 karşılaşmanın 2'sinden mağlubiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 198 gündür evinde maç kazanamıyor.

ABONE OL

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti.

En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta oynadığı karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iç sahada hiç galip gelemedi.

Geçen sezon özellikle sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyerek ligi ikinci sırada bitiren Karadeniz ekibi, 198 gündür Medical Park'ta 3 puan sevinci yaşayamıyor.

5 maçta 3 puan

Trabzonspor, salgın sürecinde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 puan çıkarırken 12 puan kaybetti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 2 maçta da mağlup oldu.

Son 5 karşılaşma

Trabzonspor, salgın sürecinde ilk olarak geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra MKE Ankaragücü karşısında aynı skorla sahadan ayrılan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Evinde İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 5 maçta 11 gol yerken 8 gol attı.

Trabzonspor salgın sürecinde evinde galibiyeti unuttu

Emre Kocadağ'ın Trabzonspor galibiyeti ardından açıklamaları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
    Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
  2. Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
    Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Göztepe'de Atınç küllerinden doğuyor
    Göztepe'de Atınç küllerinden doğuyor
  5. Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
    Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la uçuşa geçti

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la uçuşa geçti

Bergama, Fatih'le imzaladı

Bergama, Fatih'le imzaladı

Antalyaspor'da galibiyet başkana ve taraftara armağan

Antalyaspor'da galibiyet başkana ve taraftara armağan

Denizlispor'da değişim zamanı

Denizlispor'da değişim zamanı

Sıradaki Haber