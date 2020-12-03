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03.12.2020 - 12:28 | | AA

Trabzonspor, salgın sürecinde ilki hedefliyor

Süper Lig'de geçen sezon salgının başlamasıyla kaybettiği puanlarla şampiyonluktan olan Trabzonspor, bu hafta Demir Grup Sivasspor'u sahasında yenmesi halinde söz konusu süreçteki 19 maçta ilk kez art arda 3 karşılaşmayı kazanmış olacak.

Trabzonspor, salgın sürecinde ilki hedefliyor
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Bordo-mavililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle sakatlıkların fazlalığı ve taraftar desteğinin yoksunluğuyla önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluğu kaybetti.

Geçen sezon ligin 25. haftasını 52 puanla Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 65 puanla ligi rakibinin 4 puan gerisinde, ikinci sırada bitirdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde ederek, ligde 14. sırada kendine yer buldu.

Bordo-mavililer, koronavirüs salgını sürecinde toplam 19 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken ilk kez son 2 hafta art arda galip geldi.

- Art arda 2 maç Avcı ile

Trabzonspor'da söz konusu dönemde Hüseyin Çimşir, Eddie Newton ve Abdullah Avcı olmak üzere 3 çalıştırıcı görev yaptı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrılarak ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Avcı ile Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

- 96 hafta sonralık hedef

Ligde son 2 karşılaşmasından gol yemeden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Sivasspor maçında da kalesini kapaması halinde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta art arda maç kazanmış olacak.

En son 2017-2018 sezonunun 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0, 15. hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0, 16. hafta da evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeden 3 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı döneminde de bu başarısını tekrarlamaya çalışacak.

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