Trabzonspor – Sivasspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Bir maç eksiğiyle üçüncü sırada bulunan Trabzonspor bu maçta galip geldiği takdirde 44 puanla maç eksiğine rağmen zirveye oturacak. Ev sahibi Bordo Mavililer hafta içinde neredeyse tamamen yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı Erzurum deplasmanında 4-1 galip gelerek Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi. Ligde ise zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 kazanan Trabzonspor’un ligdeki galibiyet serisi 5’e yükseldi. Ev sahibine Sörloth’tan da iyi haber geldi. Norveçli golcünün cezası 1 maça indirildiği için Sivasspor karşısında forma giyebilecek. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Erce Kardeşler’in sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor ise evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Kırmızı Beyazlılar Trabzon’dan puanla dönerek zirveye tutunma amacında. Zorlu deplasmana Emre Kılınç, Arouna Kone, Petar Skuletic ve Barış Yardımcı’dan yoksun gelen misafir takımda hafta içinde Türkiye Kupası’ndan elenmenin moral bozukluğu da var.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 5 maçın 4’ü karşılıklı golle tamamlandı.

Trabzonspor ligde 5 maçtır kazanırken Bordo Mavililer bu maçların 4’ünde 1.5 gol üzeri skor üretti.

Sivasspor’un ligdeki son 4 maçı karşılıklı golle bitti.

Sivasspor ligde bu sezon tüm maçlarda gol buldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİNDEN YANA

Misli.com’dan canlı bahsin yanı sıra tek maç olarak da oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si Trabzonspor’un galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY’IN TERCİHİ

İki takım için de tam fırsat maçı. Sivas zirvede ve kazandığı taktirde çok önemli bir avantaj elde edecek. Trabzonspor'un da kendi sahasında kazanmaktan başka çaresi yok. Sivas'ın en önemli dezavantajı sezon başından beri hemen hemen aynı kadroyla oynaması. Rıza hoca bu anlamda rotasyon konusunda problem yaşıyor. Trabzonspor'da Sörloth'un olmaması çok önemli eksik. Ancak Bordo-Mavililer ofansif orta sahasıyla da bu açığı kapatabilir. Takım bahsi adına riskli bir mücadele. Üst bitmesini bekliyorum.