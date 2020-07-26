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26.07.2020 - 11:19 | | İHA

Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 65 puan toplayarak son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı.

Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı
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Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 65'e yükselterek sezonu 2. sırada tamamlayan Trabonspor son 9 sezonun en yüksek puanını topladı. Ligin son iki haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, deplasmanda Kayserispor'u yenerek son 9 sezondaki en fazla puanı topladı ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapattı.

Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını 2019-2020 sezonunda gösterdi.

Trabzonspor'un son 9 sezonda elde ettiği puanlar ve sıralamalar şöyle:

2011-2012 (Sıralama 3) (Puan 56)
2012-2013 (Sıralama 9) (Puan 46)
2013-2014 (Sıralama 4) (Puan 53)
2014-2015 (Sıralama 5) (Puan 57)
2015-2016 (Sıralama 12) (Puan 40)
2016-2017 (Sıralama 6) (Puan 51)
2017-2018 (Sıralama 5) (Puan 55)
2018-2019 (Sıralama 4) (Puan 63)
2019-2020 (Sıralama 2) (Puan 65)

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