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15.08.2020 - 07:00 |

Trabzonspor transfer haberleri | Anders Trondsen erken gelecek!

Trabzonspor’un yeni transferi Anders Trondsen bordo-mavililere erken katılacak.

Trabzonspor transfer haberleri | Anders Trondsen erken gelecek!
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Trabzonspor’da Anders Trondsen erken geliyor. Rosenborg, oyuncu için pazar günü son maçına çıkması ve sonra yeni takımına katılmasına kararının değiştiğini açıkladı
Pazar günü oynanacak Aaalesund maçında olmayacak Anders Trondsen’in takımdan erken ayrılacağı ve bordo-mavililere erken katılacağı vurgulandı.

Trabzonspor transfer haberleri | Anders Trondsen erken gelecek

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