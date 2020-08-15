Trabzonspor transfer haberleri | Anders Trondsen erken gelecek!

Trabzonspor’da Anders Trondsen erken geliyor. Rosenborg, oyuncu için pazar günü son maçına çıkması ve sonra yeni takımına katılmasına kararının değiştiğini açıkladı

Pazar günü oynanacak Aaalesund maçında olmayacak Anders Trondsen’in takımdan erken ayrılacağı ve bordo-mavililere erken katılacağı vurgulandı.

Trabzonspor Yeni Sezon Formasını Tanıttı