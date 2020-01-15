Trabzonspor transfer haberleri | Anderson Talisca için son teklif

Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde bitirdi. Bordo-mavililerin efsane ismi 'Dozer Cemil' isminin verildiği 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluk hayalleri kuran Fırtına, transfer çalışmalarına devam ediyor...

17 haftayı; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamlayan Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırıp takımı takımı Hüseyin Çimşir'e emanet etti. Yeni teknik direktörüyle 2020 yılına beyaz bir sayfa açarak başlayan Fırtına, ilk transferini orta saha bölgesine yaptı.

SIRA; STOPER VE 10 NUMARADA

Bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye ile orta sahasını güçlendiren Trabzonspor, stoper ve 10 numara transferlerine yöneldi. Stoper bölgesi için elinde geniş bir liste bulunan bordo-mavililer, Mamadou Sakho, Maya Yoshida, Ezequile Garay, Daniel Carriço, Marcelo, Svetocar Markovic gibi isimler bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi, Atalanta'dan ayrılan Simon Kjaer'i son ana kadara kovalasa da Danimarkalı yıldızın Milan'ı seçmesi, bu transfer girişimini sonuçsuz bıraktı.

SAVUNMADA LİSTE GENİŞ

Bu sezon lig, kupa ve UEFA'da 29 maça çıkan ve sadece 3'ünde kalesini gole kapatabilen Fırtına'da stoper transferi büyük öneme sahip olsa da yönetim, çiçeği burnunda teknik adamı Hüseyin Çimşir'e 10 numara getirmek için girişimlerini sürdürüyor. Bunun için de ilk sıraya; bir dönem Beşiktaş forması giyen ve hafızalara kazınan bir performans sergileyen Anderson Talsisca'yı yazdı. Çin'de ligler araya girmişken Sambacı'yı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen bordo-mavililerin oyuncuya olan ilgisi ve iştahı bitmiyor.

BİTMEYEN AŞK TALISCA!

Asist Analiz'in özel haberine göre İstanbul'da oyuncunun menajeriyle bir görüşme ayarlayan Trabzonsporlu yöneticiler, 25 yaşındaki oyuncuya yarım sezonluk 1,6 milyon Euro gibi bir ücret önerdi. Bu teklif kabul görmeyince bordo-mavililer, oyuncudan vazgeçmeyip yeni bir ücretle Sambacının kapısını çaldı.

Yarım sezon için Talisca'ya 1,8 milyon Euro maaş teklif eden Fırtına, oyuncu cephesinden gelecek haberi beklemeye koyuldu.