Trabzonspor transfer haberleri | Guilherme gidiyor Alpaslan Öztürk geliyor!

Transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren, ancak kadro maliyetini de aşmak istemeyen Trabzonspor’da kendisine kulüp bulması istenen Guilherme’den olumlu geri dönüş aldı.

Büyük umutlarla kadroya katılmasına rağmen bir türlü bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcuya Göztepe’nin talip olduğu bildirildi. Brezilyalı oyuncun Karadeniz ekibinden bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Guilherme’yi Göztepe’ye gönderecek olan Trabzonspor, İzmir ekibinden Alparslan’ı kadrosuna katacak. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe’nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan’ın da Başkan Mehmet Sepil’e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü.

Guilherme'nin En İyi Anları