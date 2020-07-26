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26.07.2020 - 11:13 | | Fanatik

Trabzonspor transfer haberleri | Kanga'nın alacağı ücret belli oldu...

Sezon başı ve devre arasında Trabzonspor’un kapısından dönen Guelor Kanga'nın transferi artık an meselesi. Prensipte anlaşma sağlanan 29 yaşındaki yıldız orta saha, 1.1 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Gabonlu oyuncuya ayrıca 500 bin euro da imza parası verilecek

Trabzonspor transfer haberleri | Kanga'nın alacağı ücret belli oldu...
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Trabzonspor'da Kanga transferi artık imzaya kalırken, yavaş yavaş sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Çek basınına göre, 29 yaşındaki oyuncu ile seneliği 1.1 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma sağlayan Karadeniz devi artı olarak yıldız futbolcuya bonservisinin elinde olması nedeniyle 500 bin Euro imza parası ödeyecek.

Trabzonspor transfer haberleri | Kanganın alacağı ücret belli oldu...

Bu hamle ile Kanga’nın diğer talipleri devre dışı bırakılmış oldu. Trabzonspor’un sezon başı ve devre arasında isteyip alamadığı Gabonlu oyuncu artık Fırtına’ya bir imza uzakta. Resmi imzanın da kupa finali sonrası atılması bekleniyor.

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