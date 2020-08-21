Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörloth'a yetmiyor!

Trabzonsporlu Sörloth’un en önemli talibi olarak gösterilen RB Leipzig’in, Norveçli futbolcu için ayırdığı miktar ortaya çıktı. Transfere 30 milyon euro ayıran Alman ekibi, 9 milyon euroya Hwang’ı aldı. Werder Bremen ile Milot Rashica için görüşmelerini yürüten Leipzig, kalan para ile iki transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Trabzonspor’un en az 20 milyon euro istediği Sörloth için Alman ekibinin şu aşamada bu rakamların uzağında olduğu öğrenildi.