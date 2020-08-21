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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörloth'a yetmiyor!
21.08.2020 - 07:00 |

Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörloth'a yetmiyor!

Trabzonspor'da transferde son dakika... Bordo-mavili ekipte transferin gözde ismi Sörloth ile Alman ekibi RB Leipzig ciddi şekilde ilgileniyor. RB Leipzig'in Norveçli golcü için ayırdığı rakam ortaya çıktı.

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Trabzonsporlu Sörloth’un en önemli talibi olarak gösterilen RB Leipzig’in, Norveçli futbolcu için ayırdığı miktar ortaya çıktı. Transfere 30 milyon euro ayıran Alman ekibi, 9 milyon euroya Hwang’ı aldı. Werder Bremen ile Milot Rashica için görüşmelerini yürüten Leipzig, kalan para ile iki transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Trabzonspor’un en az 20 milyon euro istediği Sörloth için Alman ekibinin şu aşamada bu rakamların uzağında olduğu öğrenildi.

Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörlotha yetmiyor

Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörlotha yetmiyor

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