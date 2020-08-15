Trabzonspor transfer haberleri | ‘Marlon, Andre Santos’u andırıyor’

ONUR DİNÇER

Fluminense’den transfer edilen 23 yaşındaki sol bek Marlon Xavier’in ülkesinde, Brezilyalı eski milli futbolcu Andre Santos’a benzetildiği ortaya çıkarken, son olarak top koşturduğu Portekiz liginde son bir yılda önemli gelişim kaydettiği belirlendi

Trabzonspor, Anders Trondsen ve Stiven Plaza’dan sonra üçüncü yabancı oyuncu transferini Marlon Rodrigues Xavier’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Marlon Rodrigues Xavier’i Brezilyalı gazeteci Rodrigo Oliveira ve Portekizli gazeteci Luis Rodrigues, Milliyet’e anlattı.

Brezilya’nın Fluminense ekibinden transfer edilen ve geride kalan sezonu Portekiz’den Boavista’da geçiren 23 yaşındaki sol bekin fizik yapısı ve güçlü tarzıyla ülkesinde, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Andre Santos’a benzetildiği ortaya çıktı.

‘Boavista’da kendini geliştirdi’

Luis Rodrigues (ZeroZero-Portekiz): “Portekiz’de geçirdiği son sezonda önemli gelişim gösterdi. Brezilya’da olduğu dönemde daha savunmacı bir futbolcuydu. Ama burada Boavista ile oyunun hücum yönünü de oynayan bir sol beke dönüştü. Bence bundan sonra daha ofansif oynayan takımlarda daha etkili olur. Çok güçlü bir oyuncu ve çok sert şutlar çekiyor.

Pas yüzdesi iyi, özellikle uzun pasları ve ileri çıkışlarında ceza sahasına kestiği ortalarda yarattığı tehlike ile biliniyor. Portekiz’e uğramış olması ve Avrupa futbolunda bir yıl tecrübe kazanması Trabzonspor için bir avantaj olacak. Çünkü Brezilya’dan direkt olarak Türkiye’ye gitmiş olsaydı, zorlanırdı diye düşünüyorum”

‘Frikiklerde topun başında’

Rodrigo Oliveira (GauchaZH-Brezilya): “Marlon çok güçlü bir sol bek. En önemli özelliği fizik olarak ön plana çıkması. Bu bakımdan bir dönem Türkiye’de de top koşturan Brezilyalı sol bek Andre Santos’u hatırlatıyor. Daha çok defansif yönü ön plana çıkıyor. Aktif bir savunmacı kimliği var. Rakibin ayağındaki topu almak için ayağını uzatmayı seviyor. Yerinde müdahaleler ile atakları bozmaya çalışıyor. Güçlü yapısının yanında aynı zamanda hızlı da bir oyuncu ve bu, kendisine rakibi takip konusunda avantaj sağlıyor.

Bir sol bek için ortalama bir tekniğe sahip. Sürati ve gücüyle öne çıkıyor. Frikiklerde çok iyi ve bu atışlarda topun başına geçmeyi seviyor, uzak mesafeden de goller kaydedebiliyor. Fluminense kendisini, maddi açıdan bir nebze rahatlamak için elden çıkardı. Trabzonspor’da gelişimini daha da sürdürecektir.”

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