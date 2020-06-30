Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri

Süper Lig'de 3 kupa hedefiyle yoluna devam eden Trabzonspor gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Devre arasında Badou Ndiaye'yi kiralık gelen ve lig biter bitmez yollarını ayıracak Bordo Mavili ekip yerine birçok isim ile görüşmeler başladı.

Şampiyonlar Ligi şartı

Karadeniz temsilcisinin transfer listesinin ilk sırasında Guelor Kanga var. 29 yaşında yıldız oyuncunun Sparta Prag ile sözleşmesi sona erdi. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen yıldız oyuncunun Transfermark'taki değeri 3,5 milyon euro. Trabzonspor ile görüşmeleri sürdüren yıldız oyuncunun bu transfer için tek şartı Bordo Mavili ekibin Şampiyonlar Ligi'e gitmesi.

Trabzonspor'da orta saha transferinde diğer bir aday ise Domagoj Antolic. Polonya'nın en büyük takımlarından biri olan Legia Warszawa'da forma giyen Hırvat futbolcu, bordo mavili ekibe gelmeye sıcak bakıyor.

Cenk Özkacar adım adım Trabzonspor

Bordo Mavili ekip yurt dışında çalışmalara devam ederken yurt içi transferlerinde de yol katetmiş durumda. Altay'da forma giyen Cenk Özkaçar ile anlaşma sağlamış durumda. Genç oyuncuyu Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'da istiyor.

Avrupa'dan da birçok talibi olan Cenk'in Türkiye'de kalması durumunda Trabzonspor forması giyeceği öğrenildi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na söz verdiği de edinilen bilgiler arasında.