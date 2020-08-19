Trabzonspor transferleri hızlı bitirdi!

Trabzonspor’da 2020-21 sezonu için uzun yolculuk resmen başladı. Bordo-mavililer yeni sezon için göreve getirilen Eddie Newton idaresinde sezonu açtı.



İngiliz teknik adamın ilk hocalık deneyimini yaşayacağı bu sezonda takımdaki yeni yüzler de şimdiden heyecan yarattı. Geçen yıl zirveye oynayan ve Türkiye Kupası’nı kazanan oturmuş kadro da Trabzonspor’un elini güçlendiren diğer konu oldu. Sol bekte Filip Novak’ın boşluğunu hızlı biçimde Fluminense’den Marlon ile dolduran Karadeniz ekibi, orta sahaya da Alexander Sörloth’un referansı olan Norveçli yıldız Anders Trondsen’i getirdi.



Savunma için de Feyenoord’daki kiralık süresi biterek takıma katılan Edgar le geldi. Herkesin merakla beklediği Edgar le hem sağ bek hem stoper oynayabiliyor. Ayrıca hücumdaki alternatiflere katılan Stiven Plaza da dikkat çekiyor. Plaza’nın hücumdaki çok yönlülüğü ve yetenekleri merakları artırdı.

Kadroda geçen sezonun yıldızlaşan isimleri Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban’ın bulunması da bir diğer avantaj. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 2020-21 sezonuna şampiyonluk parolası koyarak giriyor.

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