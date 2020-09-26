Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Trabzonspor, Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transferi sonrası arka arkaya transfer bombalarını patlattı. Orta alana Chelsea'den Lewis Baker kiralandı. Hücuma ise Benik Afobe ve Fousseni Diabate takviyeleri yapıldı. Sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bilal Başacıkoğlu'nun forma giymesi beklenmiyor. Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan Anders Trondsen uzun süre sahalardan uzak kalacak. Joao Pereira için maç saatini bekleyeceğiz. Portekizli oyuncunun yetişememesi durumunda sağ bekte Serkan Asan oynayacak.

Takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Yeni Malatyaspor, sezona farklı Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlamıştı. Geçtiğimiz hafta da Göztepe'ye diş geçiremediler. Kadroda ciddi bir revizyon yaşandı. Kaleden forvete baştan aşağı takım yenilendi diyebiliriz. Fabien Farnolle yerine eldivenler Guido Herrera'ya emanet edildi. Adem Büyük takıma geri döndü. Gökhan Töre ve Murat Yıldırım'la birlikte Mitchell Donald, Robin Yalçın ve Arturo Mina bedelsiz olarak başka Süper Lig ekiplerinin yolunu tuttu. Christian Cueva, Jody Lukoki ve Benjamin Tetteh ile hücum hattı ayrı bir çehreye büründü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği son 3 Süper Lig maçında 3 gole doğrudan katkı sağladı. (2 gol - 1 asist)

- Yeni Malatyaspor TD Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 4 lig maçını kaybetti.

- İki takımın Trabzon'da oynadığı 3 maçı da Trabzonspor kazandı. (3 maç - 8 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu! %61'lik kesim bordo-mavili ekibin sezonun ilk 3 puanını alacağını düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.