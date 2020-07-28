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28.07.2020 - 20:17 |

Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Trabzonspor resmi sitesinden, yeni sezon formalarını tanıttı. Bordo-mavililer paylaştığı video ile çubuklu formayı taraftarın beğenisine sundu.

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Trabzonspor 2020-21 sezonunda giyeceği çubuklu formayı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tanıttı. Bordo-mavili takım paylaşıma, "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil. 2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda!" notunu düştü.

İşte Trabzonspor'un yeni sezon giyeceği çubuklu forması...

Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı

Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı

Trabzonspor yeni formasını tanıttı
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