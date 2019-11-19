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19.11.2019 - 16:29 |

Trabzonspor, yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu...

Süper Lig'e altyapısından yetiştirdiği oyunculara şans vererek renk katan Trabzonspor'da yeni yıldız adayı olarak Kerem Baykuş göze çarpıyor. 2000 doğumlu orta saha oyuncusunun bu sezon kupa maçları başta olmak üzere ligde de kısa süreler alması bekleniyor.

Trabzonspor, yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu...
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Trabzonspor'un sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren Kerem Baykuş, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor. Özellikle orta saha oynamasına rağmen rakip ceza sahasına da sık sık giren oyuncu gol yollarında da etkili.

YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYOR

Altyapısından çıktığı Trabzonspor'da kaptanlığa yükselen ve sezon başında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı örnek alan Kerem Baykuş'un bordo mavili takımda kaptan olmak istediği ve sonrasında da Trabzonspor'u Avrupa'da temsil eden futbolcular arasında olmak istediği öğrenildi.

 Trabzonspor, yeni Yusuf Yazıcısını buldu...

 

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