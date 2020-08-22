Trabzonspor yöneticisi Sertaç Güven'den anlamlı hareket

Trabzonspor yöneticisi Sertaç Güven'den büyük jest...

Nevzat Aydın'ın çağrısına destek veren Güven, resmi twitter hesabından "Sevgili Nevzat Aydın’ın çağrısına 2161 forma ile katılıyorum. Formaların yarısını Trabzonspor’lu gençlere, yarısını da başta Çocuk Esirgeme Kurumu, Lösev olmak üzere çocuklarımıza hizmet eden kuruluşlara hediye edeceğim" paylaşımını yaptı.