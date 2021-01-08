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08.01.2021 - 08:30 | | Fanatik

Trabzonspor, Yunus Mallı transferi için pazarlıklara devam ediyor!

Devre arası transferinin ilk gününde Berat’ı açıklayan Trabzonspor Yönetimi, diğer takviyeler için de yoğun mesai harcıyor. Yunus Mallı ile yıllık ücret konusunda pazarlıklar sürüyor, yıldız ismin inadı kırılıyor. Enzo Perez’de de haberler güzel...

Trabzonspor, Yunus Mallı transferi için pazarlıklara devam ediyor!
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Sezon başından beri gündemde olan Yunus Mallı ilk kez Bordo-Mavili renklere bu kadar yakın. Wolfsburg’da hiç süre alamayan ve ayrılmasına izin verilen 28 yaşındaki 10 numaranın bonservis problemi yok. Ancak istediği ücret, Trabzonspor’a yüksek geliyor. Almanya’da senelik 2.3 milyon Euro kazanan Yunus’un 1.8 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibinde ise tavan ücret 1.5 milyon Euro. Onu da Nwakaeme alıyor. Fırtına’nın 1 milyon Euro artı performansa dayalı bonuslar içeren bir kontrat teklif ettiği öğrenildi. Yazın düzenlenecek EURO 2020’de yeniden A Milli Takım kadrosunda olmak isteyen, bunun için düzenli oynaması gereken ve Türkiye’de gözönünde olmayı planlayan Yunus, talep ettiği ücreti düşürmeye hazırlanıyor. Abdullah Avcı, ekonomik şartların oluşması halinde hem kanat hem de 10 numarada görev yapabilen Yunus’u kadrosunda istiyor.

Berat’ın yanına Perez

Berat’ın ardından orta sahanın merkezine düşünülen Enzo Perez konusunda da gelişmeler olumlu. Menajer Ahmet Bulut aracılığıyla temaslarını sürdüren Trabzonspor, 1.5 yıllığına 34 yaşındaki ismi ikna etti. Arjantinli yıldızın Trabzonspor’a gelmek istemesi nedeniyle kulübü River Plate de ilk baştaki uzlaşmaz tavrını değiştirdi. Hedef, önümüzdeki haftaya kadar bu transferi noktalamak.

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Trabzonspor, Yunus Mallı transferi için pazarlıklara devam ediyor

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