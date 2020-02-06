Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti

Trabzonspor yönetimi, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş karar aldı.

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından 23 yaşındaki yıldız dönene kadar formasının emekli edildiğini duyurdu.

23 Aralık 2019'da oynanan Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı sezonu kapamıştı.

Yusuf: Çok büyük onur ve sorumluluk

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi: ''Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana.''