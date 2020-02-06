06.02.2020 - 17:15 | | Skorer
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti
Bordo-mavili yönetim, milli oyuncu dönene kadar 97 numaralı formayı emekli etme kararı aldı. Yusuf Yazıcı ise jestin ardından yaptığı açıklamada, "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim" diye konuştu.
Trabzonspor yönetimi, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş karar aldı.
Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından 23 yaşındaki yıldız dönene kadar formasının emekli edildiğini duyurdu.
23 Aralık 2019'da oynanan Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı sezonu kapamıştı.
Yusuf: Çok büyük onur ve sorumluluk
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi: ''Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana.''