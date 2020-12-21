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21.12.2020 - 11:21 |

Trabzonspor'a Afobe'den müjdeli haber

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Afobe'nin son durumu belli oldu.

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Süper Lig’in 14. haftasında yarın Hatayspor deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor’da Afobe sevinci yaşanıyor.  

Asist Analiz'in haberine göre Bordo-mavili ekibin kendi evinde 2-1 kazandığı Rizespor maçı öncesi idmanda ayak baş parmağı ezilen ve son anda kadrodan çıkartılan Afobe'nin sağlığına kavuştu bildirildi.

AFOBE HATAYSPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Hatayspor maçı hazırlıklarına takımla birlikte başlayan golcü oyuncu Afobe kadroya dahil edildi. Bu sezon başında İngiliz ekibi Stoke City’den kiralanan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, bordo-mavili forma ile 12 karşılaşmada süre alıp 3 gol atma başarısı göstermişti.

Bu arada bordo-mavililer deplasmanda oynayacağı  Hatayspor karşılaşması için bugün akşam saatlerinde özel bir uçakla Hatay’a hareket edecek.

Trabzonspora Afobeden müjdeli haber

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