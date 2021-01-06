Trabzonspor'a bir transfer daha: Enzo Perez

Trabzonspor yönetimi, Trondsen'in sakatlığı, Abdulkadir Parmak'ın da ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya en az 2 transfer yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda Berat'la birlikte merkeze bir ismi daha katmak isteyen Fırtına'da, Arjantin ekibi River Plate forması giyen Enzo Perez gündeme gelmişti. Avcı da yönetime "Takıma liderlik edecek deneyimli birini almalıyız" raporunu sununca, 34 yaşındaki futbolcu için görüşmeler hızlandırıldı. Deneyimli futbolcu için temaslar sıklaşırken, görüşmelerin ilk etapta olumlu devam ettiği öğrenildi.

River Plate ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın bonservisi için iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de gelen haberler arasında.