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02.05.2020 - 07:00 |

Trabzonspor’a Chakvetadze transferinde rakip çıktı!

Bordo-mavililerin gündeminde bulunan Gentli oyuncu Giorgi Chakvetadze ile West Ham, Roma ve Bordeaux takımlarının da ilgilendiği ortaya çıktı.

Trabzonspor’a Chakvetadze transferinde rakip çıktı!

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un radarında bulunan Giorgi Chakvetadze için Avrupa’nın birçok takımının devrede olduğu ifade edildi.

Gürcistan’ın en önemli genç yeteneği olarak değerlendirilen ve Belçika’nın Gent kulübüyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki ileriye dönük orta saha oyuncusu için İngiltere’den West Ham United, İtalya’dan Roma ve Fransa’nın Bordeaux kulüplerinin futbolcuyla ilgilendikleri ortaya çıktı.

Sezon başında bu futbolcu için girişimlerde bulunulan bu kulüpler, Gent’in bırakmama kararı nedeniyle geri adım atmıştı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık da Chakvetadze’yi gözden düşürdü. Ancak ikinci yarıyla birlikte eski formuna ulaşmasıyla scoutların takibi yeniden başladı.

Yetenekli oyuncu için Gent’in, belirlediği 5-6 milyon euroluk bonservis bedelinde, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle önemli bir indirime de gidebileceği belirtildi. Roma kulübünün, Arsenal’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mkhitaryan’ın yerini doldurmak için düşündüğü Chakvetadze’nin, Arçil ve Şota gibi ülkesinin iki efsane futbolcusunun takımdaki başarılı geçmişi ve Trabzon’un memleketi Tiflis’e yakınlığı gibi etkenlerden dolayı bordo-mavili ekibe de son derece sıcak baktığı öğrenildi.

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Trabzonspor’a Chakvetadze transferinde rakip çıktı

 

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