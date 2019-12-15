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15.12.2019 - 10:49 | | Takvim

Trabzonspor'a İranlı stoper

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Esteghlal forması giyen İranlı stoper Cheshmi için Hosseini'den bilgi alındı.

Trabzonspor'a İranlı stoper
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Trabzonspor İranlı savunma oyuncusu Roozbeh Cheshmi'yi listesine ekledi.

İran ekibi Esteghlal'da forma giyen 26 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki futbolcunun bir süredir takip edildiği öğrenildi. Cheshmi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İran Milli Takımı'nda forma giyen Cheshmi için Hosseini'den bilgi alındı. 

Trabzonspora İranlı stoper

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