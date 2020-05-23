Trabzonspor'a zorlu fikstür! Çok sıcak olacak...

CELAL UMUT EREN

Lig ve kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor, 12 Haziran sonrası zor bir mesaiye başlayacak. Hem ligde hem de kupada bordo-mavililer kritik seyahatlere çıkılacak.

Koronavirüs nedeniyle ciddi önlemlerin alındığı bir dönemde bordo-mavililer lig ve kupa maçlarında kesin olarak 6 kez şehir dışına gidecek. Eğer kupada finale kalınırsa bu sayı 7’ye yükselecek. Karadeniz ekibi, bilhassa 12 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig maçlarını yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak iki şehriyle yapacak.

Önce 27. hafta maçı için İzmir’de Göztepe’ye konuk olacak Trabzonspor, hemen ardından 28. haftada yine deplasmana gidecek ve Antalya temsilcisi Alanyaspor’un karşısına çıkacak.

Bu iki şehirde 12-19 Haziran tarihleri arasında ortalama hava sıcaklıkları 30 derece ve üstü oluyor. Hüseyin Çimşir ve takımı ayrıca 30. haftada Galatasaray derbisi için İstanbul’a gelecek. 2-3 Temmuz haftasındaki bu maçta da İstanbul’da ortalama sıcaklıklar 30 derece civarında görülüyor. 32. haftada yani lig yarışının kızıştığı haftada Denizli’de Denizlispor maçını oynayacak bordo-mavililerin 16-17 Temmuz haftasına gelen bu maçta 35 derecelerde oynaması öngörülüyor. Ligin son haftası ise Kayseri’de Kayserispor deplasmanı olacak.

Türkiye Kupası programı henüz açıklanmasa da, yarı final rövanş maçının, temmuz ayında İstanbul’da Fenerbahçe ile oynanması bekleniyor.

Trabzonspor doludizgin

Süper Lig’de liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada formunu kaybetmemek için çalışıyor.

Bordo-mavililer, dün sabah idmanında teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi akşam da ikinci antermanını yaparak günü tamamladı.

Trabzonspor'un Keyifli Antrenmanı