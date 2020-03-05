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05.03.2020 - 15:15 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor'da 5 eksik

Antrenmana tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Ndiaye, Pereira ile Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor'da 5 eksik

Trabzonspor, Süper Ligin 25'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana, tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Badou Ndiaye, Joao Pereira ile Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.45'te Gaziantepe hareket edecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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