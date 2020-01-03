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03.01.2020 - 12:22 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor'da 7 oyuncuya teklif!

Dış transferde çalışmalarını sürdüren Trabzonsporun mevcut kadrosunda bulunan birçok oyuncu için yoğun transfer talepleri geliyor. Özellikle altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Parmak transferin gözde isimler olurken, ayrıca Daniel Sturridge ile Majid Hosseini için de kulübe menajerler aracılığı ile tekliflerin ulaştığı kaydedildi.

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Devre arası transfer döneminde ilk olarak orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya varan ve en az iki takviye daha yapmayı planlayan Trabzonsporda mevcut kadroda yer alan oyuncular için de yoğun transfer teklifleri geliyor. Ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililerde özellikle altyapıdan yetişen oyuncular birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmeyi başardı.

7 OYUNCU İÇİN GİRİŞİM VAR

Trabzonspor'da 7 farklı ismin transferi için yurtdışından farklı kulüplerin girişimde bulunduğu öğrenildi.

Özellikle altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Parmak transferin gözde isimler olurken, ayrıca Daniel Sturridge ile Majid Hosseini için de kulübe menajerler aracılığı ile tekliflerin ulaştığı kaydedildi.

YÖNETİM KADROYU BOZMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Süper Ligin ilk yarısını 32 puanla 3üncü sırada tamamlayan ve zirve yarışının içerisinde olan Trabzonsporda yönetim ise kadroyu bozmayı düşünmüyor. Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ogenyi Onazi ve Ivanildo Fernandes gibi oyuncular için açık kapı bırakan bordo-mavili yönetimin, diğer iskelet kadroyu ise koruyarak ikinci yarıda da zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

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