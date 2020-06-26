Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda 27 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'nun izlediÄŸi antrenmana, sakatlÄ±klarÄ± bulunan SÃ¶rloth, Nwakaeme ile UÄŸurcan Ã‡akÄ±r da katÄ±ldÄ±.Â

Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.Â

Ã–te yandan, antrenman Ã¶ncesinde AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r'Ã¼n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±.

Â AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r'Ã¼n 21. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã‡imÅŸir ve teknik heyetin yanÄ± sÄ±ra futbolcularÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla pasta kesildi. Tebrikleri kabul eden AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r'e, takÄ±m kaptanÄ± Sosa pasta ikramÄ±nda bulundu.