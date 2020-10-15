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15.10.2020 - 11:51 | | Fanatik

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak idmanlarda neden yok? Ortaya çıktı

Trabzonspor'da temaslı olduğu bir kişinin korona testi pozitif sonuçlandığı için Abdulkadir Parmak'ın filyasyon sürecinde olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor'da temaslı olduğu bir kişinin korona testi pozitif sonuçlandığı için Abdulkadir Parmak'ın da filyasyon sürecinde olduğu öğrenildi.

Kendisini izole eden başarılı futbolcunun kesin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Eğer Abdulkadir Başakşehir maçına yetişemezse, Flavio da cezalı olduğu için eldeki tek orijinal orta saha Baker kalacak.

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