Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun BandÄ±rmaspor'a kiralandÄ±!

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor, Trabzonspor'dan 21 yaÅŸÄ±ndaki sol bek Abdurrahim Dursun'u 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±.Â

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde bir otelde dÃ¼zenlenen imza tÃ¶reninde konuÅŸan bordo-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–zel AydÄ±n, "BandÄ±rma'da ÅŸehir birleÅŸiyor." sloganÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â

Transferin her iki taraf iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulunan AydÄ±n, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶neticilerine teÅŸekkÃ¼r etti.Â

Abdurrahim Dursun da BandÄ±rmaspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± ve yÃ¶neticilerine, kendisini tercih ettikleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, "Ä°nÅŸallah her iki taraf iÃ§in de en iyisi olur. Bu yÄ±l BandÄ±rmaspor formasÄ± altÄ±nda en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. TakÄ±m olarak BandÄ±rmaspor'u layÄ±k olduÄŸu yerlere getirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

GenÃ§ futbolcu, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kendisini yeni kulÃ¼bÃ¼ne baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeyi imzaladÄ±.