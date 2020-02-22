Trabzonspor'da alternatif çok!

Ligde maç eksiğine rağmen lider olan Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bordo-mavililerde kadroda Nwakaeme ve Mikel gibi iki önemli eksik olsa da teknik direktör Hüseyin Çimşir’in planları eksiksiz sürüyor.



Kadro derinliğini kullanmaya çalışacak Çimşir’in elinde birçok alternatif var. Sörloth başta olmak üzere hücumda Ekuban, Guilherme ve Sturridge gibi çok değerli yıldızları olan bordo-mavili ekip; orta alanda da Ndiaye ve Sosa gibi tecrübeli isimlere sahip.

Ayrıca ligin en hücumcu iki savunma beki; Filip Novak ve Joao Pereira’nın olması artı değer katıyor. Beşiktaş’a karşı deplasmanda alınacak bir galibiyetin şampiyonluk yolunda hem puan anlamında hem de psikolojik olarak büyük katkı vereceğini düşünen Trabzonspor’un teknik heyeti; planlarını kullanmaya hazır.

Sörloth’un her halükarda takımın en önemli kozu olacağı kaydedilirken, Sturridge’in de bu zorlu deplasmanda tecrübesi ve kalitesiyle kullanılması amaçlanıyor. Orta sahada Jose Sosa yine saha içi lideri olacak.



Ndiaye de çift yönlü oyunu sahaya yansıtacak. Yeni Malatyaspor’dan devre arasında gelen Guilherme de duran toplar ve pas oyununda takımın kilit oyuncusu haline geldi. Ekuban’ın joker olduğu takımda; bekler sayesinde kanat akınları da işleyerek gol katkısı geliyor.

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