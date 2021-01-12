Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, salonda iki grup halinde dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.