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31.03.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Arjantin rüzgarı!

Trabzonspor’da son 2.5 sezonda kaptan Jose Sosa’nın öne çıkması taraftarları memnun ediyor. Ayrıca Arjantinli yıldızların başarısı dikkat çekiyor.

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Arjantinli yıldızların başarısı dikkat çekiyor. Son 2.5 sezonda kaptan Jose Sosa’nın öne çıkması taraftarları memnun ediyor.

Hem kaptanlığı hem de saha içindeki katkısıyla zirve yarışında takımının en büyük destekçisi olan 34 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka Arjantinli ismi getirdi. 2008-13 yılları arasında bordo-mavili formayı taşıyan Gustavo Colman da tıpkı Sosa gibi başarı sağlayıp, kaptanlığa kadar yükselmişti. İki Tangocu yıldızın istatistikleri de gözlerden kaçmadı. Her ikisi de benzer başarı rakamlarıyla öne çıktı.

Trabzonspor’la 152 maça çıkan Colman, 19 gol 39 asistle oynamıştı. Üç büyüklere karşı derbilerde de 8 gol kaydetmişti.
Jose Sosa da 136 maçta 23 gol atıp 33 asist yaptı. Sosa, üç büyüklere karşı da 6 gol buldu.
Colman, 2009-10 sezonunda Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanırken; 2010-11 sezonunda da 82 puan toplayan takımın as futbolcusuydu. Sosa da özellikle son 2 sezonda zirve yarışı veren takımının değişilmezi oldu.

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