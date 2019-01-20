Trabzonspor'da, Başakşehir maçı öncesi doping!

Kritik maç öncesinde Bordo-Mavili Yönetim, futbolcularına 20 milyon liralık ödeme yaptı.

Başakşehir maçına oyuncuların daha rahat bir şekilde çıkması için bu ödemeyi gerçekleştiren yönetim zorlu karşılaşma için de ayrıca F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray ile oynanan maçlarda uygulanan prim sistemini devreye soktu. Rize maçı galibiyet primleri de oyunculara dağıtıldı. (Fotomaç)