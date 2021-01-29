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29.01.2021 - 14:52 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından dünü izinli geçiren Trabzonspor, Süper Ligin 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular, salonda rejenerasyon ve mobilizasyon çalışmaları, diğer oyuncular ise sahada dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunları ile son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonsporda Beşiktaş mesaisi başladı

 

 

 

 

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