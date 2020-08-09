Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi

Trabzonspor Kulübünde bir süre önce istifa eden yönetim kurulu üyesi Önder Bülbüloğlu'nun yerine Zafer Göktaş getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Önder Bülbüloğlu'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye Zafer Göktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.