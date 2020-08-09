Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi
09.08.2020 - 00:09 | | AA

Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi

Trabzonspor Kulübünde bir süre önce istifa eden yönetim kurulu üyesi Önder Bülbüloğlu'nun yerine Zafer Göktaş getirildi.

Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi
ABONE OL

Trabzonspor Kulübünde bir süre önce istifa eden yönetim kurulu üyesi Önder Bülbüloğlu'nun yerine Zafer Göktaş getirildi. 

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Önder Bülbüloğlu'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye Zafer Göktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

    Gabriel Jesus'un 2019-20 sezonu Premier Lig'de attığı goller
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi
      Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi
    2. Son dakika | Trabzonspor, Anders Trondsen'i KAP'a bildirdi! 4 yıllık imza...
      Son dakika | Trabzonspor, Anders Trondsen'i KAP'a bildirdi! 4 yıllık imza...
    3. Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
      Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
    4. Son dakika | Trabzonspor, Anders Trondsen ve Castillo'yu KAP'a bildirdi!
      Son dakika | Trabzonspor, Anders Trondsen ve Castillo'yu KAP'a bildirdi!
    5. Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de beşinci oldu
      Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de beşinci oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TFF'den Melih Şendil açıklaması!

    TFF'den Melih Şendil açıklaması!

    Ali Güneş'in yardımcıları belli oldu!

    Ali Güneş'in yardımcıları belli oldu!

    Juventus'ta yeni teknik direktör Andrea Pirlo oldu!

    Juventus'ta yeni teknik direktör Andrea Pirlo oldu!

    NBA'de "normal sezonun en iyileri" adayları belli oldu

    NBA'de "normal sezonun en iyileri" adayları belli oldu

    Sıradaki Haber