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14.11.2020 - 15:46 | |   TRABZON (AA) -

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıkları sürüyor
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Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda mobilizasyon hareketlerinin ardından aerobik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonsporda Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

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