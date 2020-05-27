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27.05.2020 - 17:50 | | DHA

Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor

Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor
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Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

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