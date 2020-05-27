27.05.2020 - 17:50 | | DHA
Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor
Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
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