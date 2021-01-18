Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor’da Djaniny’e teklif var!
18.01.2021 - 15:19 |

Trabzonspor’da Djaniny’e teklif var!

Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği forvet oyuncusu Djaniny’e talip çıktı.

Trabzonspor’da Djaniny’e teklif var!
ABONE OL

Trabzonspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Tecrübeli orta saha Enzo Perez’in yarın şehre gelmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

DJANINY'E TEKLİF VAR!
Asist Analiz'in özel haberine göre Bordo-mavili takımın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Djaniny’e Razvan Lucescu’nun çalıştırdığı Suudi Arabistan’ın El Hilal takımı talip oldu. Arap ekibinin menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a 29 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın onay vermesi durumunda Yeşil Burunlu Adalı golcüyle yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

Bordo-mavili takıma sezon başında Al Ahli takımından transfer olan Djaniny, Karadeniz Fırtınası’nda fazla varlık gösteremedi ve 12 karşılaşmada sadece 1 gol kaydetti.

Trabzonspor’da Djaniny’e teklif var

Transfer | Drinkwater resmen Kasımpaşa'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
    Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
  2. Sneijder, futbol dünyasına dönüyor!
    Sneijder, futbol dünyasına dönüyor!
  3. Barış Yardımcı, Konyaspor'da
    Barış Yardımcı, Konyaspor'da
  4. Açılış maçı 4 Şubat'a alındı
    Açılış maçı 4 Şubat'a alındı
  5. Okumuş, Demir Grup Sivasspor'da
    Okumuş, Demir Grup Sivasspor'da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor’da Djaniny’e teklif var!

Trabzonspor’da Djaniny’e teklif var!

Son Dakika | Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı'dan kötü haber

Son Dakika | Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı'dan kötü haber

Son dakika | Danny Drinkwater resmen Kasımpaşa'da

Son dakika | Danny Drinkwater resmen Kasımpaşa'da

Beşiktaş'a durmak yasak! Karagümrük mesaisi...

Beşiktaş'a durmak yasak! Karagümrük mesaisi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet