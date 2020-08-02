Trabzonspor'da Eddie Newton birinci adam olmayı bekliyor

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor'da yeni sezon için teknik direktör arayışı devam ediyor. Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki gibi isimler listede olsa da Eddie Newton adı dikkat çekmeye başladı.

Hüseyin Çimşir'in ayrılmasıyla ligdeki Kayserispor maçı ve kupa finalindeki Alanyaspor karşılaşmasında takımı idare eden Newton tam not aldı.

Takımı 2. sırada tutup, Türkiye Kupası'nın kazanılmasına etki eden İngiliz hoca, artık birinci adam olmaya sıcak bakıyor. Kariyerinde 12 yıldır yardımcı antrenörlük yapan Newton, yeni bir döneme başlamak istiyor. Birinci adam olmaya hazır olan tecrübeli isim, sorumluluktan kaçmıyor.

2007-08 sezonundan bu yana Milton Keynes Dons, West Bromwich, Chelsea ve Trabzonspor'da çalışan 48 yaşındaki hoca, birçok farklı pozisyonda görev aldı.

Yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncu izleme bölümü, scout şefliği gibi birçok bölümde yer alan Newton hem futbolculuğu hem de teknik ekip deneyimiyle göze çarpıyor.

Özellikle Chelsea'de geçirdiği 8 senede 2012'de Roberto Di Matteo ile kazandıkları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FA Kupası başarısı en önemli artıları.

Guus Hiddink, Villas Boas, Jose Mourinho, Di Matteo, Conte ve Frank Lampard'la çalışan Eddie Newton, Trabzonspor'la yakaladığı uyum, gönül bağı ve başarılı iletişimi korumak istiyor.

Trabzon'a alıştı

Türk bir eşi olduğu için Türkiye'ye ve Türkçe'ye hızlıca adapte olan Eddie Newton, Trabzon'a da alıştı. Şehri seven ve insanlarla iyi anlaşan Newton, yeni dönemde kalmaya sıcak bakıyor.

Daha önce Chelsea'de çalıştığı Daniel Sturridge ve Obi Mikel'e yakın olması için gelen İngiliz hoca daha sonraki süreçte ciddi sorumluluklar aldı ve başarılı bir grafik yakaladı.