Trabzonspor'da Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Beşiktaş maçı öncesi Sörloth açıklamasında bulundu.

''Öncelikle Sergen Yalçın'a geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Futbol böyle bir oyun ve bu oyunun içinde sakatlık var. Maalesef kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Ancak mevcut oyuncularımızla en iyi şekilde hazırlandık.

"Tabii ki Sörloth'un bizimle olması daha iyi olurdu ama kendisinin olmaması bizi etkilemeyecek. Oyuncularımız hem defansta hem de hücumda ne yapacaklarını biliyorlar. Kendisinin yokluğu bizi etkilemeyecek."