Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması!
13.09.2020 - 19:38 |

Trabzonspor'da Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Beşiktaş maçı öncesi Sörloth açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'da Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması!
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Beşiktaş maçı öncesi Sörloth açıklamasında bulundu.

''Öncelikle Sergen Yalçın'a geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Futbol böyle bir oyun ve bu oyunun içinde sakatlık var. Maalesef kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Ancak mevcut oyuncularımızla en iyi şekilde hazırlandık.

"Tabii ki Sörloth'un bizimle olması daha iyi olurdu ama kendisinin olmaması bizi etkilemeyecek. Oyuncularımız hem defansta hem de hücumda ne yapacaklarını biliyorlar. Kendisinin yokluğu bizi etkilemeyecek."

Trabzonsporda Eddie Newtondan Sörloth açıklaması

    Vedat Muriqi resmen Lazio'da! İşte ilk görüntüler...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Formula 1'de olaylı yarışı Hamilton kazandı!
      Formula 1'de olaylı yarışı Hamilton kazandı!
    2. Son dakika | Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı!
      Son dakika | Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı!
    3. Rizespor, Yassine Meriah'i kiraladı
      Rizespor, Yassine Meriah'i kiraladı
    4. Şampiyon Alexa Guarachi ve Desirae Krawczyk!
      Şampiyon Alexa Guarachi ve Desirae Krawczyk!
    5. Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta ne zaman? TS BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
      Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta ne zaman? TS BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: "Sörtloth için Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz"

    Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: "Sörtloth için Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz"

    Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe transfer yapabiliyor çünkü..."

    Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe transfer yapabiliyor çünkü..."

    Galatasaray'ın UEFA listesinde sürpriz tercihler!

    Galatasaray'ın UEFA listesinde sürpriz tercihler!

    Transfer Haberleri | Çaykur Rizespor, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'i kiraladı

    Transfer Haberleri | Çaykur Rizespor, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'i kiraladı

    Sıradaki Haber