12.11.2020 - 21:40 |
Trabzonspor'da Erzurumspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Abdullah AvcÄ±...
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceÄŸi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda 22 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceÄŸi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nda teknik Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
Trabzonspor, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.