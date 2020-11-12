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12.11.2020 - 21:40 |

Trabzonspor'da Erzurumspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Abdullah AvcÄ±...

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceÄŸi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Trabzonspor'da Erzurumspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Abdullah AvcÄ±...
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda 22 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceÄŸi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nda teknik Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Trabzonspor, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

Trabzonsporda Erzurumspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± Abdullah AvcÄ±...

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