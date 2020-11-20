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20.11.2020 - 19:37 | | AA

Trabzonspor'da Erzurumspor mesaisi!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceÄŸi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Trabzonspor'da Erzurumspor mesaisi!
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda 22 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceÄŸi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda 5'e 2 pas ve ivmelenme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±p, ayak tenisi oynadÄ±.Â 

Trabzonspor, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n tamamlayacak.

Trabzonsporda Erzurumspor mesaisi

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