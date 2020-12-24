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24.12.2020 - 19:06 |

Trabzonspor'da Galatasaray hazırlığı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, hasta olan Abdülkadir Ömür katılmadı, sağ arka adalesindeki spazm nedeniyle tedavisi devam eden Ekuban da takımdan ayrı koştu.

 Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas ve şut çalışmasının ardından son bölümde çift kale maç yaptı.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanda bir süre Yusuf Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncu, Avcı ile saha kenarında yaptığı konuşmanın ardından çalışmalara dahil oldu.

Öte yandan, Hekimoğlu Trabzon Kulübüne Taha Tunç, Furkan Yıldırım ve Salih Kavrazlı'nın kiralandığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonsporda Galatasaray hazırlığı

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