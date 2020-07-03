03.07.2020 - 22:06 |
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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