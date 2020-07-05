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05.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor’da Galatasaray’a karşı 4 kilit isim!

Şampiyonluk yolunda Galatasaray’a karşı kritik bir maç oynayacak Trabzonspor’da kilit isimler dikkat çekiyor. Sörloth, Uğurcan, Novak ve kaptan Sosa gibi yıldızlar 3 puan yolunda öne çıkıyor

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CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Galatasaray derbisi için artık geri sayıma geçildi. Şampiyonluk yolunda son 5 haftaya girilirken çok kritik bir 90 dakika oynayacak bordo-mavililerde kilit isimler dikkat çekiyor.
Hüseyin Çimşir deplasmanda galibiyet için sahaya süreceği ilk 11’de Sörloth, Novak, kaleci Uğurcan ve Sosa gibi yıldızlar öne çıkıyor.

İşte Galatasaray maçının yıldız adayları:
-SÖRLOTH: Bu sezona damgasını vuran Norveçli forvet, 29 maçta 28 gole direkt etki etti. 20 gol 8 asistle oynayan Sörloth, özellikle bu sezon Fenerbahçe derbilerinde attığı 3 golle parladı. Galatasaray karşısında da en önemli koz.

Trabzonspor’da Galatasaray’a karşı 4 kilit isim


-NOVAK: 1.5 senedir Süper Lig’de yer alan Novak, 12 gol atarak en skorer savunmacı konumunda. Bilhassa geldiğinden beri Fenerbahçe derbilerinde attığı 4 golle dikkat çekmişti. Yüzde 80’lik pas isabetiyle ligin en verimli sol beki.

-SOSA: Takımın lideri Jose Sosa, Hüseyin Çimşir’in de sahadaki yardımcısı. 6 gol 6 asistle oynayan Arjantinli maç başına 1.2 şut ortalaması ve yüzde 80 pas isabetiyle öne çıkıyor.

- UĞURCAN: Süper Lig’de en iyi kalecilerden olan Uğurcan Çakır, kritik maçlardaki soğukkanlılığıyla öne çıkıyor. 29 maçın 28’inde ilk 11’de olan 24 yaşındaki eldiven 30 gol yedi. Özellikle ceza sahası dışından şutlarda yüzde 97’lik isabeti ilgi çekiyor.

Trabzonspor’da Galatasaray’a karşı 4 kilit isim

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